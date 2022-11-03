Самарские волонтеры передали книги по истории России в пункты временного размещения

В пункты поступили подарочные издания, книги по истории российского флота и истории искусств. Фото: региональное отделение партии "Единая Россия"

В Самарской области волонтеры передали книги по российской истории в 16 пунктов временного размещения региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

– Надеемся, эти книги станут настоящими собеседниками для взрослых и детей, будут особенно полезны школьникам при освоении программы и в качестве внеклассного чтения, – поделились волонтеры партийного центра «Единой России».

В ПВР поступили подарочные издания, книги по истории российского флота и истории искусств. Предусмотрены издания для детей – они помогут малышам в доступной форме узнать о становлении Российского государства.

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