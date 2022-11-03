Игрока ФК «Крылья Советов» Сергея Пиняева вызвали в сборную России

Помимо Пиняева, в расширенный список попали Максим Глушенков и Александр Солдатенков. Фото: ФК «Крылья Советов»

Полузащитник самарских «Крыльев» Сергей Пиняев попал в расширенный список сборной России на ноябрьский сбор. Помимо него, в список вошли еще два игрока – Максим Глушенков и Александр Солдатенков. Информацию сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

– Для Александра Солдатенкова и Сергея Пиняева – это первое попадание в расширенный список главной команды страны. Максим Глушенков уже вызывался в сборную России, – отмечают в пресс-службе ФК «Крылья Советов».

Известно, что сборы российской команды пройдут в столице. В дальнейшем футболистов ждет товарищеский матч со сборной Таджикистана, который состоится 17 ноября в Душанбе.

Отметим, что Сергей Пиняев недавно отпраздновал свой день рождения. 2 ноября футболисту исполнилось 18 лет.

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