Игорь Осинькин прокомментировал вызов игроков «Крыльев» в сборную России

В сборную вызвали Александра Солдатенкова, Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. Фото: ФК "Крылья Советов"

Сразу три игрока самарских «Крыльев» попали в расширенный список сборной России на ноябрьский сбор. В сборную вызвали Александра Солдатенкова, Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. И если для Глушенкова это не первый опыт, то Пиняев и Солдатенков вызываются впервые. Однако главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин уверен: его футболисты смогут показать достойный результат.

– Пиняева надо оценивать с точки зрения перспективы, уже самой ближайшей. Его прогресс очевиден, он всем интересен, поэтому тренеры сборной не могли не обратить на него внимание, – заявил Игорь Осинькин в интервью Metaratings.ru. – Солдатенков вторую часть прошлого сезона играл стабильно, в этом сезоне показывает хороший уровень. У него есть сильные качества. Тренеры сборной решили познакомиться с ним, сравнить с другими защитниками.

Напомним, сборы российской команды пройдут в Москве. В дальнейшем футболистов ждет товарищеский матч со сборной Таджикистана. Он состоится 17 ноября в Душанбе.

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