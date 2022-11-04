Самарцам рассказали об аномалиях погоды в ноябре 2022 года

Температура будет гораздо выше средних многолетних значений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самарской области рассказали, какой будет погода в ноябре 2022 года. Синоптики предупредили об аномалиях температуры.

По данным Гидрометцентра России, средняя температура воздуха ожидается от -0,1 градусов до -2,1 градусов. Данные показатели выше средних многолетних значений, а количество осадков предполагается гораздо меньше нормы.

Судя по прогнозу синоптиков gismeteo, в первой половине месяца температура воздуха днем будет достигать +5…+6 градусов. Только после 16 ноября температура значительно снизится. Местным жителям следует подготовить теплую одежду и одеваться по погоде.