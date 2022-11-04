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НовостиОбщество4 ноября 2022 5:44

Самарцам рассказали об аномалиях погоды в ноябре 2022 года

В первой половине месяца будет тепло
Алена ПРОВКИНА
Температура будет гораздо выше средних многолетних значений

Температура будет гораздо выше средних многолетних значений

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самарской области рассказали, какой будет погода в ноябре 2022 года. Синоптики предупредили об аномалиях температуры.

По данным Гидрометцентра России, средняя температура воздуха ожидается от -0,1 градусов до -2,1 градусов. Данные показатели выше средних многолетних значений, а количество осадков предполагается гораздо меньше нормы.

Судя по прогнозу синоптиков gismeteo, в первой половине месяца температура воздуха днем будет достигать +5…+6 градусов. Только после 16 ноября температура значительно снизится. Местным жителям следует подготовить теплую одежду и одеваться по погоде.