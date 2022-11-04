Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 ноября 2022 7:10

В Самарской области усилят контроль на дорогах с 4 по 6 ноября 2022 года

Инспекторы проведут направленные рейды
Алена ПРОВКИНА
В регионе усилят контроль на автомобильных дорогах

В регионе усилят контроль на автомобильных дорогах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стало известно о проведении направленных рейдовых мероприятий. В регионе усилят контроль на дорогах с 4 по 6 ноября 2022 года.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, традиционного сотрудники ГИБДД выходят на усиленный режим несения службы. Дорожные полицейские задержат водителей, допускающих грубые нарушения. В ходе рейдов задействуют максимальное количество сотрудников личного состава, в том числе руководство. Особое внимание уделят водителям в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что пьяным водителям за первое нарушение грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и временное лишение прав. При повторном задержании нарушителям может грозить уголовная ответственность.