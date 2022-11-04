В Самаре родители стали больше отслеживать активность детей в социальных сетях

Многие родители стали больше следить за детьми в социальных сетях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители стали уделять больше внимания времени, которое дети тратят на социальных сетях. Аналитики предоставили данные исследований.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, родители самарских младшеклассников стали чаще отслеживать время, проведенное детьми в интернете. В опросе приняли участие горожане с детьми в возрасте от 7 до 11 лет. Эксперты рассказали, что многие родители считают общение детей в социальных сетях ненужным. Наличие аккаунтов у детей данной категории подтвердили только 22% опрошенных.

Каждый четвертый опрошенный считает, что заводить аккаунты в социальных сетях следует только подросткам старше 13 лет. А 15% респондентов и вовсе предлагают предоставлять такую возможность только при достижении 16 лет.