В Самарской области мужчина окажется в тюрьме за разбойное нападение с маникюрными ножницами

Мужчина решил напасть на незнакомку. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Приволжском районе Самарской области местный житель решил напасть на незнакомку. Он угрожал ей маникюрными ножницами.

По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, потерпевшая обратилась в полицию в июне 2022 года. Она рассказала, что утром к ней в дом проникнул мужчина и стал угрожать ножницами, а после украл сотовый телефон. Через несколько часов правоохранителям удалось задержать подозреваемого и изъять орудие преступления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Похищенное имущество вернули хозяйке. Мужчину приговорили к колонии на срок 3 года и 3 месяца.