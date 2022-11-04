В Самарской области парень украл швейную машинку, кофеварку и блендер у своей бабушки

Парень решил обокрасть свою бабушку. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области сотрудники полиции задержали злоумышленника. Молодой человек украл у пенсионерки швейную машинку, блендер и кофеварку.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в отделение полиции за помощью обратилась жительница Комсомольского района. Она рассказала, что материальный ущерб составил 9 тысяч рублей. Правоохранители осмотрели участок и обнаружили имущество в ближайшем ломбарде.

Как оказалось, внук женщины украл вещи и решил заложить их в ломбарде. 20-летний парень открыл квартиру своими ключами. Задержанный рассказал, что бабушки несколько дней не было дома и он решил воспользоваться ситуацией. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.