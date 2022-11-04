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НовостиОбщество4 ноября 2022 13:46

В Самаре единороссы Кузбасса вручили подарки семьям мобилизованных

В областной столице провели акцию «Россия – единая семья!»
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Самарцам вручили подарки в День народного единства

Самарцам вручили подарки в День народного единства

В Самаре семьи мобилизованных получили подарки в День народного единства. «Единая Россия» провела акцию «Россия – единая семья!».

Представители региональной партии отправили подарочные наборы семьям мобилизованных и добровольцев. В подарки из Кузбасса положили теплые варежки, варенье из шишек, термокружки, шоколадные конфеты и открытки. Презенты из Кемерово первые получили жители Ленинского района Самары.

- Наша обязанность и наша задача главная сегодня - сделать все, чтобы помочь этим семьям. Им сегодня тяжелее, чем обычным людям, потому что они остались без надежного плеча. Их мужья, их взрослые сыновья выполняют свой гражданский долг по защите России, - отметила секретарь местного отделения партии, глава Ленинского района Елена Бондаренко.