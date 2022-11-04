В Самарской области женщина с ребенком не успели перебежать на «красный» и попали под колеса

Авария произошла вечером. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Отрадном Самарской области местный житель ехал на отечественной легковушке вечером, 3 ноября 2022. Мужчина не успел среагировать и сбил женщину с ребенком на дороге.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, мужчина двигался на разрешающий сигнал светофора по улице Ленина. На регулируемом пешеходном переходе он наехал на двух пешеходов. Происшествие зафиксировали вечером, в 18:05.

Правоохранители отмечают, что женщина с ребенком пытались перебежать дорогу на «красный», но угодили под колеса автомобиля. Из-за аварии пострадала женщина, ее госпитализировали. 11-летней девочке оказали разовую медицинскую помощь.