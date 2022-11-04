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НовостиОбщество4 ноября 2022 15:23

В Самарской области ожидается плотный туман 5 ноября 2022 года

Объявлен желтый уровень опасности
Алена ПРОВКИНА
Местных жителей предупредили о плотном тумане

Местных жителей предупредили о плотном тумане

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области синоптики предупредили местных жителей о плотном тумане днем и ночью в субботу, 5 ноября 2022 года. В регионе объявили желтый уровень опасности.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в губернии ожидается плотный туман. Видимость при этом составит 500 метров и менее. Водителей и местных жителей просят быть внимательнее на дорогах. Важно сохранять дистанцию и использовать светоотражающие элементы на одежде.

Напомним, специалисты рассказали, какой будет погода в ноябре. Температура воздуха поднимется выше средних многолетних показателей.