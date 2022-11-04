В Самарской области ожидается плотный туман 5 ноября 2022 года

Местных жителей предупредили о плотном тумане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области синоптики предупредили местных жителей о плотном тумане днем и ночью в субботу, 5 ноября 2022 года. В регионе объявили желтый уровень опасности.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в губернии ожидается плотный туман. Видимость при этом составит 500 метров и менее. Водителей и местных жителей просят быть внимательнее на дорогах. Важно сохранять дистанцию и использовать светоотражающие элементы на одежде.

Напомним, специалисты рассказали, какой будет погода в ноябре. Температура воздуха поднимется выше средних многолетних показателей.