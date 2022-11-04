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НовостиОбщество4 ноября 2022 16:15

В Самарской области волонтеры пополнили библиотеки пунктов временного размещения

Туда привезли книги по российской истории
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Детям привезли книги и настольные игры

Детям привезли книги и настольные игры

В Самарской области волонтеры партийного центра «Единая Россия» решили пополнить библиотеки 16 пунктов временного размещения. Они привезли книги по российской истории.

Накануне Дня народного единства волонтеры партии привезли в пункты временного размещения подарочные издания книг для детей, в которых описано становление России, книги по истории флота и истории искусств, а также настольные игры. На данный момент в пунктах находятся более 1600 переселенцев, из них 433 – дети.

- Надеемся, что эти книги станут настоящими собеседниками для взрослых и детей, будут особенно полезны школьникам при освоении программы и в качестве внеклассного чтения, - отметили волонтеры.