В Самарской области волонтеры пополнили библиотеки пунктов временного размещения

Детям привезли книги и настольные игры

В Самарской области волонтеры партийного центра «Единая Россия» решили пополнить библиотеки 16 пунктов временного размещения. Они привезли книги по российской истории.

Накануне Дня народного единства волонтеры партии привезли в пункты временного размещения подарочные издания книг для детей, в которых описано становление России, книги по истории флота и истории искусств, а также настольные игры. На данный момент в пунктах находятся более 1600 переселенцев, из них 433 – дети.

- Надеемся, что эти книги станут настоящими собеседниками для взрослых и детей, будут особенно полезны школьникам при освоении программы и в качестве внеклассного чтения, - отметили волонтеры.