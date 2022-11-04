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НовостиПроисшествия4 ноября 2022 16:46

В Самарской области сельчанин проехал 250 километров, чтобы сбыть краденный велосипед

Злоумышленника признали виновным
Алена ПРОВКИНА
Подозреваемого отправят в колонию

Подозреваемого отправят в колонию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Большечерниговском районе Самарской области местный житель решил продать краденный велосипед. Для этого он проехал 250 километров.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в прошлом году сотрудники полиции получили информации о похищении велосипеда. Оказалось, что потерпевший отдал двухколесный транспорт своему знакомому, но последний решил оставить велосипед у себя. Уже после оперативных мероприятий сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого.

Оказалось, сельчанин проехал более 250 километров, чтобы сдать велосипед в ломбард. Деньги он потратил на алкогольные напитки для друзей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Суд приговорил его к колонии строго режима на 1 год и 8 месяцев.