В Самарской области сельчанин проехал 250 километров, чтобы сбыть краденный велосипед

Подозреваемого отправят в колонию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Большечерниговском районе Самарской области местный житель решил продать краденный велосипед. Для этого он проехал 250 километров.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в прошлом году сотрудники полиции получили информации о похищении велосипеда. Оказалось, что потерпевший отдал двухколесный транспорт своему знакомому, но последний решил оставить велосипед у себя. Уже после оперативных мероприятий сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого.

Оказалось, сельчанин проехал более 250 километров, чтобы сдать велосипед в ломбард. Деньги он потратил на алкогольные напитки для друзей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Суд приговорил его к колонии строго режима на 1 год и 8 месяцев.