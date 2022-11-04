В Самаре подвели итоги Всероссийского фестиваля «Душа баяна»

Губернатор вручил призы победителям. Фото: Светлана Осьмачкина

В Самаре провели гала-концерт Всероссийского фестиваля «Душа Баяна». Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил награды победителям.

Мероприятие состоялось в пятницу, 4 ноября 2022 года, во Дворце спорта имени Высоцкого. Впервые фестиваль прошел в 2018 году, его инициировал глава региона. Идею поддержали на федеральном уровне и мероприятие получило статут Всероссийского. Место проведение финала фестиваля выбрали неслучайно – в этом году баян, любимый музыкальный инструмент в нашей стране, празднует свое 125-летие. Самара по праву считается родиной баяна, именно здесь в 1897 году его изобрел Павел Чулков.

- Сегодня замечательный фестиваль объединяет людей со всей страны и является символом нашего братства, нашего единства, великой российской культуры, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

По итогам конкурса, в номинации «Академ» победил Азамат Тедеев. В номинации «Эстрада» - Эльвис Абибуллаев. Лучшим инструментальным ансамблем признали группу «Альянс», а победу в номинации «Вокал с аккомпанементом» одержала София Земскова. Лучший творческий номер – ансамбль песни и танца «Россияне». В номинации «Хор» - победил ансамбль «Родня». В номинации «Хореография» - ансамбль «Визави». В номинации «Частушки» - группа «Корпорация улыбок». Специальные призы вручили центру культуры и досуга «Снежинка» из города Снежное, ДНР.