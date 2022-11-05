В Самаре 4 ноября 2022 года на Волжском проспекте столкнулись три иномарки, есть пострадавшие

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером, 4 ноября 2022 года, в Самаре на Волжском проспекте произошла серьезная авария с участием трех легковых автомобилей. На место происшествия экстренно прибыли сотрудники полиции, а также медики скорой помощи. ДТП произошло в 23:45 напротив дома №43 по Волжскому проспекту.

Полицейские оперативно прибыли на место ДТП, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд, установили и опросили очевидцев, зафиксировали обстановку и состояние дорожного полотна.

В результате аварии два водителя были госпитализированы. Предварительно виновником массового ДТП стал водитель автомобиля «Хендай Солярис», полицейские оформили в отношении него административный протокол за нарушения ПДД, повлекшее за собой причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью. В настоящее время по факту происшествия полицейские проводят проверку.