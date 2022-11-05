В Самарской области селянин нашел боеприпасы в поле и хранил их в погребе «на всякий случай»

Полицейские возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейским Шигонского района поступила оперативная информация, что житель одного из сельских поселений хранит дома боеприпасы и оружие. Проверка указанной информации подтвердила наличие незаконного оружия в погребе подозреваемого.

- В погребе полицейские обнаружили и изъяли два предмета, похожих на пистолеты барабанного и магазинного типа, обрез одноствольного охотничьего ружья, патроны в количестве 49 штук и три автоматных магазина, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители изъяли оружейный схрон и оправили на экспертизу, которая показала, что житель Шигонского района хранил в погребе два газовых пистолета, не пригодный для стрельбы из-за обширного поражения коррозией спускового механизма обрез охотничьего ружья и патроны, изготовленные промышленным способом калибра 5,45мм, из которых 32 являются пригодными для произведения выстрела.

На опросе 39-летний селянин рассказал, что нашел оружие и боеприпасы в 2015 году на окраине села. С того времени он хранил их в своем погребе «на всякий случай» без цели сбыта. Мужчина знал о том, что хранение оружия запрещено, но все равно преступил закон.

В отношении мужчины полицейские составили административный протокол, сейчас материалы направлены в суд для принятия решения по существу. Кроме того, группой по расследование преступлений, совершенных на территории ОД МУ МВД России «Сызранское» было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозки или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Жителю села может грозить до четырех лет лишения свободы.