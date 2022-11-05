В Самаре 4 ноября 2022 года двое нетрезвых мужчин погибли под колесами электрички

Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить аварию не удалось Фото: из соцсетей

Вечером, 4 ноября 2022 года, на 1114 км перегона «Смышляевка-Безымянка» под электропоезд попали двое мужчин. Как рассказывают очевидцы трагедии, парни были в состоянии алкогольного опьянения. Они получили травмы, несовместимые с жизнью.

По данным СК на транспорте, мужчины переходили желознодорожные пути и попали под колеса электропоезда №1047. Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить трегедию не удалось.

- Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России устанавливаются все обстоятельства происшествия, проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, - сообщают в Центральном МСУТ СКР.