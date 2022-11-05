Очевидцы успели заснять на фото последние секунды жизни самарца, который упал с 10 этажа

Страшной фотографией поделились самарцы в социальных сетях Фото: из соцсетей

Самарцы опубликовали жуткие фотографии, на которых запечатлены последние секунды жизни неизвестного молодого парня. На фото, молодой человек черной одежде сидит в окне на 10 этаже многоквартирного дома на улице Ново-Вокзальной, 155а. По словам очевидцев, через мгновение парень разбился об асфальт перед домом.

- Как страшно, последние мгновения жизни на фото. Чем же он так разочарован был, видно, что молоденький совсем, - сетуют в комментариях самарцы.

Автор фотографии утверждает, что после приезда на место происшествия сотрудников скорой помощи и полиции, труп неизвестного накрыли простыней, и он более пяти часов пролежал возле входа в подъезд до прибытия катафалка. Однако эта информация не подтверждена.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким погибшего.