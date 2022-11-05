В Самарской области 8 ноября 2022 года завоют сирены и отключат телеканалы

На несколько минут в регионе запустят систему оповещения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» проведет запуск сигнала региональной автоматизированной системы оповещения с включением электросирен. Старт проверки запланирован на 8 ноября 2022 года в 10:40 по местному времени.

- Работа электросирен означает сигнал «Внимание всем!». По этому сигналу жителям губернии необходимо включить телевизор и прослушать передаваемую информацию. Тренировка системы проводится с целью проверки ее работы и обучения граждан, - рассказали, как действовать жителям Самарской области во время проверки оповещения.

С 10:43 до 10:44 Самарский областной радиотелевизионный передающий центр также проведет комплексную проверку путем замещения сигнала общероссийских телеканалов видеороликом о проведении технической проверки. Сигнал будет подан на все объекты сети цифрового вещания.