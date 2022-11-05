Молодой байкер из Самарской области отсидел 15 суток за нетрезвое вождение и снова сел за руль пьяным

В июле парень на мопеде уже был пойман за рулем пьяным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ДПС во время патрулирования на территории Елховского района обратили внимание на молодого парня, который ехал по селу на мопеде, нарушая ПДД. При общении с 23-летним водителем полицейские заметили, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, но тот отказался.

Водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а мопед поместили на спецстоянку. В ходе опроса было установлено, что житель Елховского района в июле этого года уже совершал подобное правонарушение. За отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения тогда ему было назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток.

Но молодой человек не сделал соответствующих выводов после отбывания срока и через несколько месяцев вновь сел на мопед пьяным. В этот раз в отношении злостного нарушителя было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Теперь водителю грозит до 300 тысяч рублей штрафа или лишение свободы до двух лет.