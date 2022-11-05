В Самаре будут судить 14 человек, которые похитили более 360 тонн нефти

ОПГ воровала нефть с декабря 2020 по январь 2021 года. Фото: СУ СКР по Самарской области

Сотрудники третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Самарскеой области завершили расследование уголовного дела в отношении 14 местных жителей, которых обвиняют в хищении нефтепродуктов. В зависимости от роли каждого, им предъявлено обвинение по статься УК РФ: п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 215.3 УК РФ (повреждение нефтепровода, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении магистрального трубопровода), п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража из нефтепровода, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, в августе 2020 года 43-летний житель Кинеля решил совершить незаконное технологическое присоединение к магистральному трубопроводу, чтобы похитить нефть и в дальнейшем продать нефтепродукты. Он нашел подходящее место, подготовил все необходимое для совершения врезки и привлек к преступлению своих знакомых.

- Обвиняемый, а также приближенные к нему лица, осуществляли общее руководство преступной группой, распределение денежных средств, полученных от ее деятельности, обеспечивали участников автотранспортом и средствами связи. В целях хищения нефтепродуктов обвиняемые использованы переоборудованные транспортные средства, с заранее установленными емкостями для скрытой перевозки похищенного, после чего нефть перевозилась на территорию земельного участка, принадлежащего одному из обвиняемых, где помещалась в скрытую под землей емкость для последующего накопления и хранения, - рассказали следователи.

С декабря 2020 по январь 2021 года обвиняемые похитили более 366 тонн нефти, тем самым принесли собственнику трубопровода ущерб на сумму более 7 миллионов рублей. В январе 2021 года преступная деятельность организованной группировки была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением было передано в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение следователям осуществлялось сотрудниками ГУ МВД по Самарской области.