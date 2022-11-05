В Самаре рыбаки поймали сразу двух щук на один крючок в ноябре 2022 года

Удивительной историей самарцы поделились в социальных сетях Фото: из соцсетей

Рыбаки Самарской области часто хвастаются в социальных сетях своим уловом. В ноябре 2022 года двое самарцев поехали на рыбалку, чтобы поймать щуку. Желание рыбаков сбылось вдвойне – на одну наживку клюнули сразу две хищные рыбы.

По словам авторов фотографии, где счастливый мужчина держит двух щук, они с другом отправились на рыбалку на Волгу. Парни рыбачили с лодки, улов шел хорошо. В какой-то момент клюнула один раз, а затем второй, но уже потянуло сильнее.

- Оказывается, небольшая щучка увидела приманку и попалась на крючок. Но мимо проплывала хищница побольше и заглотила рыбку, - рассказывают необычную историю авторы фото.

Самарцы впервые на рыбалке столкнулись с подобным везением. Счастливые рыбаки сделали памятное фото и отвезли улов домой.