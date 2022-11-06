В Самаре перекроют больше 10 улиц 6-7 ноября 2022

Парад пройдет 7 ноября на площади Куйбышева. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в воскресенье и в понедельник, 6 и 7 ноября 2022 года, ограничат движение в центре города, в районе площади Куйбышева. Все из-за проведения парада Памяти на площади. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

В воскресенье, 6 ноября, с 12:00 до 18:00 нельзя будет проехать по улицам Шостаковича - от Чапаевской до Фрунзе, Чапаевской - от Вилоновской до Красноармейской, а также по улице Фрунзе - от Шостаковича до Вилоновской.

С 22:00 6 ноября до 17:00 7 ноября перекроют Молодогвардейскую (от переулка Высоцкого до Красноармейской), Вилоновскую (от Галактионовской до Максима Горького), Льва Толстого (от Чапаевской до Галактионовской), Шостаковича (от Чапаевской до Куйбышева), Красноармейскую (от Фрунзе до Галактионовской), Чапаевскую (от Вилоновской до Красноармейской), Некрасовскую (от Чапаевской до Галактионовской) и Фрунзе (от Красноармейской до Вилоновской).

В понедельник, 7 ноября, в день парада Памяти движение ограничат по по улицам Ульяновской (от Чапаевской до Галактионовской), Маяковского (от Волжского проспекта до Галактионовской) и Молодогвардейской (от Вилоновской до Полевой), а также по Студенческому переулку, где запретят движение от улицы Чапаевской до улицы Галактионовской. Проехать там нельзя будет с 6:00 до 17:00.

Кроме того, на этих улицах уже с сегодняшнего дня запретят остановку и стоянку транспорта.

Общественный транспорт временно будет ходить по другим маршрутам.