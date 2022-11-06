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НовостиОбщество6 ноября 2022 6:49

Синоптики объявили желтый уровень опасности из-за тумана в Самарской области 6 ноября 2022

Видимость - 500 метров и меньше
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Туман будет держаться в регионе все воскресенье.

Туман будет держаться в регионе все воскресенье.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области объявили желтый уровень погодной опасности. Все из-за тумана, который будет в регионе до конца воскресенья, 6 ноября. Видимость составляет 500 м и меньше, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области со ссылкой на Приволжское УГМС.

- Главными критериями безопасного движения на автомобиле во время тумана являются: оптимальная для таких условий скорость, повышенное внимание и аккуратность, - говорится в сообщении.

В МЧС напомнили. что в плотной пелене тумана, когда не видно и собственного капота, лучше остановиться и переждать.

- Лучше потерять несколько часов, чем оказаться в кювете, - отметили в региональном ГУ МЧС.

Также не стоит забывать про противотуманное освещение и дистанцию на дороге. Кроме того, во время тумана лучше забыть про обгон по встречке.