«Самара» сыграет с «Химками» в 1/8 финала Кубка России по баскетболу

«Самара» — действующий обладатель трофея. Фото: БК «Самара».

Стал известен соперник «Самары» по 1/8 финала Кубка России по баскетболу. Волжане на этой стадии турнира сыграют с подмосковными «Химками», сообщает пресс-служба самарцев.

— В 1/16 финала химчане дважды переиграли «СШОР-Локомотив» из Краснодара: 89:79 и 87:67, — рассказали в БК «Самара».

Даты игр 1/8 финала Кубка России объявят позже.

Напомним, «Самара» — действующий обладатель трофея. В прошлом сезоне волжане в финале обыграли «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды. Всего «Самара» выигрывала Кубок России дважды, в первый раз это произошло в 2020 году.