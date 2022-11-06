Один человек пострадал в пожаре в пристрое торгового центра в Тольятти 5 ноября 2022

Причину пожара сейчас выясняют специалисты. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Автозаводском районе Тольятти в ночь с субботы на воскресенье, с 5 на 6 ноября 2022 года, произошел пожар. Пламя вспыхнуло в пристрое к торговому центру на улице Революционной, 28, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

- Сообщение о пожаре поступило в 23:34. Для тушения пожара привлекали 74 человек и 24 единицы техники, - уточнили в региональном ГУ МЧС.

Пламя охватило 50 квадратных метров. Ликвидировали пожар ночью, в районе 2:45. Есть пострадавший - 41-летний мужчина.

Причину пожара сейчас выясняют специалисты.