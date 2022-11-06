Житель Кинеля сколотил банду, чтобы воровать нефть

Уголовное дело направили в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайшее время начнут судить 14 жителей региона. Их обвиняют сразу по нескольким статьям уголовного кодекса, связанным с воровством нефти. Организатор банды - 43-летний житель Кинеля, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

- Обвиняемый нашел место, где можно было повредить нефтепровод, подготовил предметы, необходимые для осуществления незаконного технологического подключения, а также привлек к совершению преступления лиц из числа своих знакомых, которые, по его мнению, подходили для совершения преступления, - говорится в сообщении.

Банда переоборудовала транспортные средства, чтобы скрыто перевозить украденную нефть. Ее свозили на земельный участок одного из подозреваемых, а потом сливали в скрытую под землей емкость. Всего за два месяца злоумышленники слили нефти больше чем на семь миллионов рублей. Это около 366 тонн.

В раскрытии этого дела следователям помогали сотрудники ГУ МВД России по Самарской области. Сейчас уголовное дело направлено в суд.