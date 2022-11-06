В Самаре водитель Mitsubishi спровоцировал массовую аварию 5 ноября 2022

Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Массовая авария произошла напротив дома № 151А по улице Стара-Загора в Самаре в районе 17:40 в субботу, 5 ноября. 34-летний водитель на Mitsubishi Galant выехал на встречку, где столкнулся с “Ладой Приорой”. От удара иномарку отбросило на Nissan Qashqai, который стоял впереди для поворота налево.

- За медицинской помощью в лечебное упреждение обратился пассажир автомобиля «Лада Приора», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Виновник аварии отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП.