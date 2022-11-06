Появились стартовые составы на матч «Торпедо» - «Крылья Советов» в РПЛ 6 ноября 2022

Встреча пройдет сегодня, 6 ноября 2022, на стадионе «Лужники». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Стали известны стартовые составы на игру 16 тура Российской премьер-лиги между московским «Торпедо» и «Крыльями Советов». Встреча пройдет сегодня, 6 ноября 2022, на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по самарскому времени (16:30 по московскому).

У «Крыльев» с первых минут на поле появятся Овсянников, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Фернандо Костанца, Витюгов, Коваленко, Ежов, Пиняев, Глушенков и Шитов. В запасе остались Ломаев, Фролов, Барач, Бабкин, Гапонов, Якуба, Соколов, Рахманович, Липовой, Цыпченко и Чиркович.

У «Торпедо» в старте Довбня, Смольников, Кожемякин, Роганович, Нетфуллин, Ле Таллек, Эркинов, Чурич, Савич, Караев, Коста. В запасе - Бабурин, Самсонов, Прошкин, Шапич, Рязанцев, Султонов, Симонян, Рейхмен, Енин, Каймаков, Лаптев и Турищев.