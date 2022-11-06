«Акрон» разгромил «Велес» в матче Первой лиги

Эта победа стала первой для «Акрона» в этом сезоне на домашнем поле. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон» завершил первый круг чемпионата Первой лиги разгромной победой над московским «Велесом». Встреча проходила в воскресенье, 6 ноября, в Жигулевске на стадионе «Кристалл» и завершилась со счетом 3:0.

«Акрон» забил уже на второй минуте, отличился Владимир Марухин. На 25 минуте Максим Палиенко удвоил преимущество тольяттинцев, а под занавес встречи — на 87 минуте — Владимир Азаров установил финальный счет.

Эта победа стала первой для «Акрона» в этом сезоне на домашнем поле. Благодаря ей тольяттинцы поднялись на 12 строчку в турнирной таблице Первой лиги. В следующем туре красно-черные сыграют в Ярославле с «Шинником». Матч пройдет в воскресенье, 13 ноября.