В Самарской области с 1 декабря 2022 года внепланово поднимут тарифы ЖКХ

Предельный уровень индексации тарифов не должен превысить 9%. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Тарифы ЖКХ планируют внепланово поднять в Самарской области с 1 декабря 2022 года. Изначально индексацию тарифов на газ, водо- и теплоснабжение, а также на электроэнергию должны были провести 1 июля 2023 года, однако правительство РФ решило перенести сроки на 1 декабря 2022.

Предельный уровень индексации тарифов не должен превысить 9%.

Напомним, ранее замруководителя “ЖКХ-контроль” Самарской области Игорь Косилов объяснил, как вырастет размер платы за коммуналку в регионе, а также рассказал, с чем связан рост тарифов.