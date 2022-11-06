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НовостиОбщество6 ноября 2022 17:43

В Самарской области с 1 декабря 2022 года внепланово поднимут тарифы ЖКХ

Изначально индексацию должны были провести 1 июля следующего года
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Предельный уровень индексации тарифов не должен превысить 9%.

Предельный уровень индексации тарифов не должен превысить 9%.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Тарифы ЖКХ планируют внепланово поднять в Самарской области с 1 декабря 2022 года. Изначально индексацию тарифов на газ, водо- и теплоснабжение, а также на электроэнергию должны были провести 1 июля 2023 года, однако правительство РФ решило перенести сроки на 1 декабря 2022.

Предельный уровень индексации тарифов не должен превысить 9%.

Напомним, ранее замруководителя “ЖКХ-контроль” Самарской области Игорь Косилов объяснил, как вырастет размер платы за коммуналку в регионе, а также рассказал, с чем связан рост тарифов.