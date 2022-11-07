В Самарской области девушки-полицейские во время прогулки задержали похитителя смартфона

Уголовное дело направленно в суд. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области девушки-полицейские, находились в отпуске, когда заметили подозреваемого в похищении телефона и способствовали его задержанию.

— За помощью обратилась 27-летняя , которая сообщила о пропаже смартфона возле одной из пекарен, расположенных на улице Дмитрия Донского поселка Придорожный, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По камерам видеонаблюдения сотрудники полиции составили ориентировку с приметами подозреваемого. На следующий день девушки-полицейские Кристина Гусева и Кристина Дударева, проживающие в поселке и находившиеся в отпуске, зашли в ту же пекарню.

Продавец подробно описала вора смартфона. Во время прогулки девушки заметили его и последовали за парнем. В автобусе они сообщали маршрут передвижения участковому. Когда молодой человек вышел на одной из остановок, его задержали.

Ранее не судимый 24-летний парень во всем признался. Как выяснилось, сдать телефон в ломбард, а вырученные деньги потратить на собственные нужды, он не успел. Уголовное дело направленно в суд.