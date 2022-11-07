Стало известно, где самарцы смогут посмотреть прямую трансляцию Парада Памяти-2022

В этом году мероприятие проходит уже в 12-й раз и носит название «Дорога Победы». Фото: скриншот

Сегодня, 7 ноября, в 12:00 в Самаре пройдет традиционный Парад Памяти. Стало известно, где жители региона смогут посмотреть прямую трансляцию в социальных сетях.

Трансляция парада будет вестись в официальных группах ВКонтакте: «Самарская область», а также «Парад Памяти».

В этом году мероприятие проходит уже в 12-й раз и носит название «Дорога Победы». В торжественном шествии примут участие парадные расчеты Вооруженных сил РФ, общественные организации, юнармейцы, а также трудовые коллективы ведущих предприятий региона, представители всех муниципальных образований Самарской области.

Напомним, из-за проведения парада 7 ноября перекрыт почти весь центр Самары - около 10 улиц. Автомобилистам стоит учитывать это при планировании маршрутов. Изменилось также и движение общественного транспорта.

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Фильм создан по инициативе Самарской городской думы (подробности)