В Самарской области продавцы магазина попытались остановить вора и завязали драку

Житель Новокуйбышевска находится под домашним арестом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске в сетевом магазине на улице Миронова мужчина похитил товар, но его попытались остановить продавцы. В результате завязалась драка.

— Похититель пробежал мимо кассы, женщины-продавцы удерживали его, но в итоге он выбежал из магазина и скрылся, — сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В грабеже оказался виноват безработный 40-летний местный житель, который ранее уже был судим за мошенничество, хранение наркотических средств и разбой. Мужчину задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции.

Как выяснилось, похищенный товар он на тот момент уже продал случайным прохожим, а денежные средства потратил на собственные нужды. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Житель Новокуйбышевска находится под домашним арестом.