В Самаре пройдет ИТ-конференция для промышленников

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18 ноября в Самаре в отеле «Лотте» пройдет межрегиональная практическая ИТ-конференция «Отечественный софт: путь к технологическому лидерству». Мероприятие состоится при поддержке правительства Самарской области. Организатор - Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», объединяющая порядка 250 российских ИТ-компаний.

На конференции обсудят актуальные вопросы импортзамещения в сфере ИТ-технологий, замену иностранных ПО на отечественные на промышленных предприятиях. В условиях санкций значительно вырос спрос на отечественные ПО - в 10 раз. Наиболее востребованные среди них: операционные системы, базы данных, системы хранения данных и резервного копирования.

Самарская область традиционно входит в число лидеров по объему промышленности среди субъектов РФ. Экономика региона насчитывает порядка 400 крупных предприятий и 4 тысяч средних организаций машиностроительного, топливного, металлургического, металлообрабатывающего, энергетического, химического и нефтехимического профиля. Одной из наиболее актуальных задач для большинства предприятий сегодня является поиск и внедрение импортонезависимого российского ПО с возможностью регулярной техподдержки и прямого диалога с разработчиками.

Участниками практической конференции в Самаре станут представители федеральных и региональных органов власти, ИТ-директора, руководители дирекций по цифровой трансформации, специалисты по информационной безопасности промышленных предприятий Самарской области и регионов ПФО, а также разработчики программных и программно-аппаратных решений.

Конференция будет разделена на два блока: открытую панельную дискуссию и закрытые практические сессии. На первой обсудят основные вопросы импортзамещения и внедрения отечественного ПО, работу индустриальных центров компетенций и центров компетенций разработки.

На второй - разработчики программных решений и ИТ-директора промышленных предприятий обсудят, как обеспечить бесшовный переход на российское ПО взамен иностранному, как подобрать и внедрить совместимые программно-аппаратные решения для цифровизации промышленного комплекса региона. На площадке практических сессий - «Отечественное инженерное ПО для промышленности», «Куда перейти с Microsoft?», «Информационная безопасность КИИ» и «Системы для управления предприятием» - российские вендоры поделятся успешными практиками внедрения отечественного ПО в промышленности и ответят на вопросы представителей предприятий. Также будет представлена выставочная экспозиция, в рамках которой можно будет ознакомиться с российскими решениями.

Регистрация участников и деловая программа доступны на сайте конференции https://forum.arppsoft.ru/