В Самарской области вернулись домой 36 мобилизованных жителей

Ошибочно мобилизованные самарцы продолжают возвращаться к семьям / Фото: hinshtein.ru

Жители Самарской области, которых ошибочно призвали в рамках частичной мобилизации, продолжают возвращаться домой. По данным на утро 7 ноября 2022 года к семьям вернулись 36 человек. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Так, домой вернулся житель Новокуйбышевска Николай. У мужчины двое детей, один из которых паллиативный. Однако такой статус ребенку присвоили только после 21 сентября 2022 года. Разрешить ситуацию удалось после обращения к военному прокурору.

Также из военной части вернулся житель Самары Александр. Его призвали, несмотря на то, что он является сотрудником завода и имеет бронь. После перепроверки данных мужчину отпустили домой.

Кроме того, при помощи депутата вернулся к родным житель Тольятти Игорь. Он является отцом троих детей и подлежит отсрочке.

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