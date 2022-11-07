В Самарской области подросток пострадал в столкновении трех автомобилей 6 ноября

По данным полицейских, виновница аварии с ноября прошлого года нарушала ПДД 19 раз. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 6 ноября, в 16:20 в Ставропольском районе Самарской области столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пострадала 15-летняя девочка.

— 35-летняя женщина за рулем автомобиля «Volkswagen Polo» двигалась по автодороге М-5 «Урал» в сторону Тольятти. На 946 км она не выбрала безопасную дистанцию, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Автомобилистка врезалась в впереди движущуюся Lada Vesta, за рулем которого находился 45-летний водитель. После этого отечественная легковушку столкнулась со следующей машиной — Geely Coolray под управлением 68-летнего водителя.

С места происшествия в медицинское учреждение доставили 15-летнюю пассажирку автомобиля Lada Vesta, ей назначили амбулаторное лечение. По данным полицейских, 35-летняя женщина, спровоцировавшая аварию, с ноября прошлого года к административной ответственности за нарушения ПДД привлекалась 19 раз.

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