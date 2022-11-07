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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 8:14

В Самаре ищут водителя, сбившего девушку на ул. XXII Партсъезда 4 ноября 2022 года

Нарушитель, предположительно, передвигался на темной иномарке
Анастасия ФИЛАТОВА
Полицейские просят откликнуться свидетелей ДТП с участием пешехода

Полицейские просят откликнуться свидетелей ДТП с участием пешехода

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре объявили в розыск водителя, который устроил ДТП с пострадавшим вечером 4 ноября 2022 года. Неизвестный сбил на улице XXII Партсъезда пешехода и скрылся.

- Все случилось в 17:50 напротив дома № 42 по улице XXII Партсъезда. Водитель, управляя, предположительно, иномаркой темного цвета, наехал на 29-летнюю девушку. Она пересекала дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Водитель уехал с места ДТП, не оказав помощь пострадавшей. Девушка сама обратилась в больницу. Медики осмотрели ее и назначили амбулаторное лечение.

Всех, кто что-либо знает о личности водители или стал свидетелем данного происшествия, просят обращаться в ближайший ОП или звонить по телефонам: 8 (846) 951-91-21, 102 (с мобильного).

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