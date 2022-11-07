В Самарской области пенсионера госпитализировали после того, как в его машину влетел «Порше»

При перестроении парень наехал на автомобиль Renault Logan, который стоял справа у бордюра. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 6 ноября, в 21:35 в Автозаводском районе Тольятти 26-летний водитель автомобиля Porsche Cayenne врезался в стоящий Renault Logan. Пострадал 60-летний мужчина, находившийся в машине.

— Молодой человек ехал ехал по ул. Заставная в направлении Южного шоссе, по ходу движения напротив здания № 1А он не справился с управлением, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

При перестроении парень наехал на автомобиль Renault Logan, который стоял справа у бордюра. Внутри за рулем транспортного средства находился 60-летний местный житель. В результате столкновения пожилой мужчина пострадал.

С места ДТП пенсионера госпитализировали в медицинское учреждение. По информации сотрудников полиции, с ноября прошлого года к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения молодой водитель привлекался 18 раз.

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