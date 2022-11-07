В Самаре у фирмы арестовали Jaguar за долг по налогам в 43 млн рублей

Приставам пришлось поискать авто, поскольку должник тщательно его скрывал Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре фирма может лишиться дорогостоящего автомобиля Jaguar. Машину могут пустить с молотка, если организация не погасит долг по налогам в 43 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Самарской области.

Приставы неоднократно призывали фирму оплатить задолженность. Также они предупреждали о мерах принудительного характера, но организация не спешила погашать долг. Сотрудники службы узнали, что у компании имеется дорогая иномарка. Они решили ее арестовать в счет долга. Однако найти авто удалось не сразу — фирма скрывала его местоположение.

Приставы наведались по адресу, где находился Jaguar, и составили акт описи и ареста машины. Владельцу авто дали 10 дней на погашение долга. Если он не уложится в этот срок, то иномарку выставят на торги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал