В Самаре может появиться пассажирское судно "Чайка - СПГ" до 2025 года

В декабре этого года запланирован круглый стол по итогам навигации. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре к 2024-2025 годам может появиться судно "Чайка-СПГ", предназначенное для перевозки пассажиров. Его приобретение запланировано в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы Самарской области", сообщает Волга Ньюс.

— Сначала необходимо найти перевозчика, например, Самарское речное пассажирское предприятие, который закажет судно у разработчика. Если он подтвердит, что к 2024 году отдаст "Чайку" в лизинговый платеж, то оно появится в Самарской области. Однако пока таких договоренностей не было, — сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в регионе Владимир Марин.

Встает и вопрос обслуживания судна на сжиженном природном газе. По словам Марина, организация, которая возьмет "Чайку" в лизинг, должна предусмотреть, как ее обслуживать, ведь заправки на сжиженном топливе в речной акватории города таких нет.

В декабре этого года запланирован круглый стол по итогам навигации, где поднимут вопрос по "Чайке". Речь пойдет и о другом судне. В следующем году заложено 77,2 миллиона рублей на "Метеор-120Р", который будет заниматься перевозками.

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