В Самарской области 148 человек заболели коронавирусом 7 ноября 2022 года

Специалисты провели 3405 лабораторных исследований на КВИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального штаба на 7 ноября 2022 года, за сутки в Самарской области подтвердили 148 случаев коронавирусной инфекции.

На данный момент показатель числа выздоровевших превышает количество заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 254 жителям региона. Было госпитализировано в медицинские учреждения 11 человека, скончался один пациент.

Специалисты провели 3405 лабораторных исследований на КВИ. Еще 85 человек обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 63 – выявили при профилактическом обследовании лиц без клинических проявлений.

Из общего количества 56 новых случаев COVID-19 выявили в г. Самара, 20 – в г. Тольятти, 14 –в г. Кинель, 12 – в г. Сызрань, 10 – в г.Новокуйбышевск, 7 – в Нефтегорском районе, по 6 – в Красноярском и Пестравском районах, по 5 – в Алексеевском и Шигонском районах, по 3 – в Кошкинском и Кинельском районах, 1 – в г. Октябрьск.

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