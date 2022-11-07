В Самарской области за праздничные и выходные дни произошел 31 пожар

В трех пожарах пострадали двое мужчин и одна женщина. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области с 4 по 6 ноября пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 31 техногенный пожар. Из них 11 возгораний произошло в областном центре.

— Погибших на пожарах нет, но есть пострадавшие, — сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Один из пожаров случился в Елховском районе. Сообщение о возгорании в доме на улице Матвея Заводского с. Елховка поступило 5 ноября в 23.34. Там горели домашние вещи, пожар ликвидировали до прибытия подразделений. В нем пострадал 36-летний мужчина.

Ночью в этот же день на ул. Революционной г. Тольятти загорелся пристрой к административному зданию. В 02:46 следующего дня пожар был ликвидирован на площади 50 кв. м. В нем пострадал 41-летний мужчина.

Третий пожар, в котором пострадала 48-летняя женщина, произошел на ул. Кирова в Тольятти. Сообщение о нем поступило в 02:56, горел частный дом на площади 70 кв.м. Пожар по повышенному рангу вызова был полностью ликвидирован в 04:15. На остальных пожарах пострадавших не зарегистрировано.

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