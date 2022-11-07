Самарские преподаватели получили удостоверения о повышении квалификации по итогам обучения в Летней цифровой школе «Sber U Digital Summer»

Сбербанк вручил удостоверения о повышении профессиональных компетенций самарским преподавателям вузов – выпускникам Летней цифровой школы «Sber U Digital Summer». Всего в Самарской области обучение прошли 16 педагогов из СНИУ, СГЭУ, СамГТУ и Самарского юридического института ФСИН.

Летняя цифровая школа «Sber U Digital Summer» была организована Сбером совместно со СберУниверситетом в период летних каникул специально для преподавателей вузов и ссузов. Всего обучение в школе прошло 750 преподавателей со всей России, которые до 30 сентября получали знания по шести бесплатным трекам:

- Наука о данных;

- Инжиниринг данных;

- Разработка на Java;

- Устойчивое развитие;

- Цифровые финансы.

Лилия Читнева, заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка:

«В настоящее время цифровые знания приобретают всё большую актуальность, особенно в области безопасности, больших данных и разработки. Сбер, как обладатель таких знаний, готов ими делиться. Уверена, что обучение самарских преподавателей в Летней цифровой школе способствует улучшению и развитию образовательного процесса для студентов Самарской области».

Напомним, что в августе этого года Сбер представил образовательный маркетплейс Edutoria. Это онлайн-платформа, где представлены образовательные курсы по различным направлениям: от ИТ до творчества. На Edutoria пользователи могут приобретать актуальные навыки, повышать квалификацию и осваивать новые профессии, а компании и эксперты — бесплатно создавать и размещать курсы, тиражируя и монетизируя свои знания. Решение позволяет не просто дать людям доступ к курсам, а создать образовательные треки под разные задачи, которые могут состоять из предложений разных авторов или компаний.