В Самарской области вынесли приговор двум наркокурьерам из Санкт-Петербурга

Суд установил, что обвиняемые везли запрещенные вещества в Новосибирск, где хотели разложить их по «закладкам». Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ставропольский районный суд вынес приговор двум жителям Санкт-Петербурга. Мужчин признали виновными в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

Суд установил, что в мае текущего года осужденные забрали свыше 21 кг наркотиков из тайника на территории Брянской области. Партию они спрятали под сиденья и обшивку автомобиля, после чего повезли в Новосибирск. Там мужчины планировали разложить наркотики по «закладкам». Однако добраться до пункта назначения им не удалось – злоумышленников задержали в Самарской области.

В отношении жителей Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Суд приговорил их к 9 годам и 6 месяцам и 12 годам колонии строгого режима.

Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.

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