Операция «Ель» стартовала в Самарской области в ноябре 2022 года

За незаконную рубку хвойных деревьев предусмотрены штрафы / Фото: vk.com/minleshoz63

В Самарской области стартовала традиционная предновогодняя акция «Ель». В рамках нее сотрудники министерства лесного хозяйства и ГУ МВД по региону устроят охоту на губителей хвойных деревьев.

— Организовано усиленное патрулирование лесов и дежурство на постах ГИБДД. Цель мероприятий — пресечение незаконных рубок хвойных деревьев, — сообщили в Минлесхозе Самарской области.

Отметим, для елочных браконьеров предусмотрено наказание. За незаконную рубку сосны диаметром до 12 см грозит штраф в 6 712 рублей, а ели — 6 022 рубля. За массовое уничтожение хвойных деревьев нарушителя может ждать куда более серьезное наказание — вплоть до лишения свободы.

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