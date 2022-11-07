Самарский студент взял призовое место в национальном чемпионате «Абилимпикс»

Марк Захаров завоевал третье место в компетенции «Массажист». Фото: министерство здравоохранения Самарской области

В России завершился национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Финал состязания проходил с 28 по 31 октября в Москве. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Участие в соревнованиях приняли 1077 человек из 78 субъектов РФ. В числе финалистов оказались участники из Самарской области.

– Регион в финале представляли 16 участников по 10 компетенциям. В их числе – два студента Кинель-Черкасского филиала Тольяттинского медицинского колледжа: Ирина Зубова и Марк Захаров. Он приняли участие в компетенции «Массажист», – рассказали в министерстве здравоохранения Самарской области.

Мастерство участников оценивали эксперты из 46 регионов страны. По итогам финала студент 3-го курса Марк Захаров вошел в число призеров национального чемпионата. Он завоевал третье место в компетенции «Массажист».

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