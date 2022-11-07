Необычное граффити появилось на фасаде 4-этажного здания общежития в Самарской области

На создание картины ушло более 40 литров фасадной краски и 100 баллончиков аэрозоли / Фото: администрация Новокуйбышевска

В Самарской области появился новый необычный арт-объект — огромное красочное граффити, объединяющее природу и науку. Его разместили на фасаде общежития филиала СамГТУ в Новокуйбышевске. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Автором картины стал художник Иван, который работает под псевдонимом ivan bv. Ему пришлось в одиночку создать рисунок площадью 678 кв. м. Холстом стал фасад четырехэтажного здания 1957 года постройки. Помимо того, что Ивану пришлось работать без ассистентов, он столкнулся с рядом других трудностей.

— Роспись данного общежития — моя первая авторская работа в Новокуйбышевске. В макете нужно было учесть множество окон здания, технические коммуникации, особенности архитектуры двора-колодца. Поскольку качество отделки участков фасада оказалось разным, было трудно наносить краску. Как будто три разных дома красил, — поделился Иван.

Свои коррективы вносила и погода. Нередко художнику приходилось отогревать застывающие краски. Всего на создание граффити ушло более 40 литров фасадной краски и 100 баллончиков аэрозоли, а также приличное количество гидрофобной пропитки и грунтовки. В итоге получился яркий рисунок с математическими знаками, птицами и листьями деревьев.

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