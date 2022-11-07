В Тольятти мужчина фиктивно прописал в своей квартире 10 мигрантов

В отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Тольятти оперативники возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские полагают, что в начале октября текущего года тольяттинец «прописал» в своей квартире 10 мигрантов. При этом предоставлять им жилье он не собирался.
Выяснилось, что мужчина не работает и ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления. После задержания он признался, что за свои «услуги» получил более 4 тысяч рублей.
В отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». Расследование продолжается.
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