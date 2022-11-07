Тольятти вошел в топ-10 городов России с быстрой окупаемостью квартир

Эксперты уверены, что в Автограде жилье окупится за 14,5 лет - при условии, если его сдавать в аренду.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Аналитики портала «Мир квартир» составили список городов с самой быстрой окупаемостью жилья за счет его аренды. В топ вошли 10 городов. Об этом пишет РБК.
В десятку рейтинга попал Тольятти – Автоград занял седьмую позицию топа. Средняя стоимость квартир здесь равна 3,6 млн. рублей, арендная ставка – 21 тыс. рублей ежемесячно. Доходность от сдачи жилья в аренду составляет 6,9%. При таком раскладе покупка квартиры окупится за 14,5 лет, отмечают специалисты.
Вместе с Автоградом в рейтинг вошли Хабаровск, Якутск, Мурманск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Нижний Тагил. Третью строчку занял Грозный, на втором оказалась Астрахань. Возглавил топ Магнитогорск.
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